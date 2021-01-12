Міжнародна федерація футбольної історії і статистики назвала найкращого плеймейкера і тренера десятиліття

Лео Мессі і Дієго Сімеоне виграли свої номінації.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг кращих плеймейкерів десятиліття.

Фото: iffhs.de

Перше місце зайняв аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі. Друге місце дісталося колишньому одноклубнику Лео по "Барсі" Андресу Іньєсті, а замкнув трійку лідерів хорватський півзахисник "Реала" Лука Модрич.

Додамо, що Мессі був переможцем аналогічної премії у 2015, 2017 і 2019 роках, а також посідав друге місце у 2011, 2014, 2018 і 2020 роках.

Варто зазначити, що зоряний форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не потрапив у топ-10 цього рейтингу - він зайняв лише 12 місце.

Топ-10 кращих плеймейкерів десятиліття за версією IFFHS:

Ліонель Мессі ("Барселона") - 174 очки Андрес Іньєста ("Віссел Кобе") - 127 Лука Модрич ("Реал") - 113 Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті") - 103 Тоні Кроос ("Реал") - 90 Еден Азар ("Реал") - 77 Неймар. (ПСЖ) - 71 Месут Озіл ("Арсенал") - 69 Андреа Пірло (завершив кар'єру, тренер "Ювентуса") - 63 Яя Туре (без клубу) - 60.

Крім того, IFFHS визначила найкращого тренера десятиліття.

Фото: iffhs.de

Перше місце зайняв аргентинський наставник "Атлетіко" Дієго Сімеоне. На другій позиції розмістився іспанець Хосеп Гвардіола, а замкнув трійку німецький фахівець Юрген Клопп.

Топ-10 кращих тренерів десятиліття за версією IFFHS: