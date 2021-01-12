Міжнародна федерація футбольної історії і статистики назвала найкращого плеймейкера і тренера десятиліття

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг кращих плеймейкерів десятиліття.
Перше місце зайняв аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі. Друге місце дісталося колишньому одноклубнику Лео по "Барсі" Андресу Іньєсті, а замкнув трійку лідерів хорватський півзахисник "Реала" Лука Модрич.
Додамо, що Мессі був переможцем аналогічної премії у 2015, 2017 і 2019 роках, а також посідав друге місце у 2011, 2014, 2018 і 2020 роках.
Варто зазначити, що зоряний форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не потрапив у топ-10 цього рейтингу - він зайняв лише 12 місце.
Топ-10 кращих плеймейкерів десятиліття за версією IFFHS:
- Ліонель Мессі ("Барселона") - 174 очки
- Андрес Іньєста ("Віссел Кобе") - 127
- Лука Модрич ("Реал") - 113
- Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті") - 103
- Тоні Кроос ("Реал") - 90
- Еден Азар ("Реал") - 77
- Неймар. (ПСЖ) - 71
- Месут Озіл ("Арсенал") - 69
- Андреа Пірло (завершив кар'єру, тренер "Ювентуса") - 63
- Яя Туре (без клубу) - 60.
Крім того, IFFHS визначила найкращого тренера десятиліття.
Перше місце зайняв аргентинський наставник "Атлетіко" Дієго Сімеоне. На другій позиції розмістився іспанець Хосеп Гвардіола, а замкнув трійку німецький фахівець Юрген Клопп.
Топ-10 кращих тренерів десятиліття за версією IFFHS:
- Дієго Сімеоне ("Атлетіко") - 152 очки
- Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") - 144
- Юрген Клопп ("Ліверпуль") - 105
- Жозе Моуріньо ("Тоттенгем") - 91
- Массіміліано Аллегрі (без роботи) - 77
- Унаї Емері ("Вільярреал") - 70
- Зінедін Зідан ("Реал") - 59
- Карло Анчелотті ("Евертон") - 57
- Маурісіо Почеттіно (ПСЖ) і Марсело Гальярдо ("Рівер Плейт") - 56.