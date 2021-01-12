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Міжнародна федерація футбольної історії і статистики назвала найкращого плеймейкера і тренера десятиліття

Лео Мессі і Дієго Сімеоне виграли свої номінації.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг кращих плеймейкерів десятиліття.

Фото: iffhs.de

Перше місце зайняв аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі. Друге місце дісталося колишньому одноклубнику Лео по "Барсі" Андресу Іньєсті, а замкнув трійку лідерів хорватський півзахисник "Реала" Лука Модрич.

Додамо, що Мессі був переможцем аналогічної премії у 2015, 2017 і 2019 роках, а також посідав друге місце у 2011, 2014, 2018 і 2020 роках.

Варто зазначити, що зоряний форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не потрапив у топ-10 цього рейтингу - він зайняв лише 12 місце.

Топ-10 кращих плеймейкерів десятиліття за версією IFFHS:

  1. Ліонель Мессі ("Барселона") - 174 очки
  2. Андрес Іньєста ("Віссел Кобе") - 127
  3. Лука Модрич ("Реал") - 113
  4. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті") - 103
  5. Тоні Кроос ("Реал") - 90
  6. Еден Азар ("Реал") - 77
  7. Неймар. (ПСЖ) - 71
  8. Месут Озіл ("Арсенал") - 69
  9. Андреа Пірло (завершив кар'єру, тренер "Ювентуса") - 63
  10. Яя Туре (без клубу) - 60.

Крім того, IFFHS визначила найкращого тренера десятиліття.

Фото: iffhs.de

Перше місце зайняв аргентинський наставник "Атлетіко" Дієго Сімеоне. На другій позиції розмістився іспанець Хосеп Гвардіола, а замкнув трійку німецький фахівець Юрген Клопп.

Топ-10 кращих тренерів десятиліття за версією IFFHS:

  1. Дієго Сімеоне ("Атлетіко") - 152 очки
  2. Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") - 144
  3. Юрген Клопп ("Ліверпуль") - 105
  4. Жозе Моуріньо ("Тоттенгем") - 91
  5. Массіміліано Аллегрі (без роботи) - 77
  6. Унаї Емері ("Вільярреал") - 70
  7. Зінедін Зідан ("Реал") - 59
  8. Карло Анчелотті ("Евертон") - 57
  9. Маурісіо Почеттіно (ПСЖ) і Марсело Гальярдо ("Рівер Плейт") - 56.
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