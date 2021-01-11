Головний тренер збірної України з біатлону працює з командою без підписаного контракту

У цьому зізнався сам Юрай Санітра.

Наставник збірної України з біатлону Юрай Санітра заявив, що не має підписаного контракту з Федерацією біатлону України.

"Між нами є професійний договір, на базі якого ми працюємо. Це показник того, що ми довіряємо одне одному і не потрібно мати велику кількість паперів – вистачить взаємної довіри", – повідомив Санітра в інтерв'ю ua.tribuna.com.

Крім того, словацький фахівець також прокоментував свої стосунки з президентом ФБУ Володимиром Бринзаком.

"За день можемо кілька разів розмовляти, обговорювати рішення, поточну ситуацію і подальші кроки. З першого дня ми знайшли спільну мову і хороший контакт. Між нами є порозуміння. Я розумію його як президента, які проблеми йому треба вирішувати. Думаю, він розуміє мене як тренера. У нас хороші робочі відносини", – зазначив наставник збірної.

Раніше Бринзак заявив, що із Санітрою немає контракту: "Потисли руки і працюємо".

Нагадаємо, Санітра був призначений головним тренером збірної України з біатлону в травні минулого року.