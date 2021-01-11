На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
На місці аварії на газопроводі під Лубнами створено оперативний штаб (оновлено)
На місці аварії на газопроводі під Лубнами створено оперативний штаб (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
"Лубнигаз" просить перевірити екснардепа Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі
"Лубнигаз" просить перевірити екснардепа Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
ГоловнаСпорт

Левандовський повторив рекорд Герда Мюллера півстолітньої давності

Поляк нестримний.

Роберт Левандовський
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський
У рамках 15-го туру Бундесліги в матчі "Боруссія" М. - "Баварія" (3:2) форвард мюнхенців Роберт Левандовський відзначився забитим м'ячем.

Так поляк повторив рекорд легендарного одноклубника Герда Мюллера у вищому німецькому футбольному дивізіоні, забивши 20 голів після 15 турів чемпіонату Німеччини.

Уперше Мюллер досягнув цього в сезоні-1968/69.

Нагадаємо, що Левандовський захищає кольори "Баварії" з 2014 року. У минулому сезоні футболіст виграв п'ять трофеїв у складі клубу: чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини, Лігу чемпіонів, а також Суперкубок УЄФА.

Додамо, що Левандовський став найкращим бомбардиром європейських ліг за підсумками 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також