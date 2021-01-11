Левандовський повторив рекорд Герда Мюллера півстолітньої давності

Фото: EPA/UPG Роберт Левандовський

Так поляк повторив рекорд легендарного одноклубника Герда Мюллера у вищому німецькому футбольному дивізіоні, забивши 20 голів після 15 турів чемпіонату Німеччини.

Уперше Мюллер досягнув цього в сезоні-1968/69.

The only two players in Bundesliga history to reach 20 goals after 15 league games.🔥



Robert Lewandowski: 20/21

Gerd Müller: 68/69#MiaSanMia pic.twitter.com/AemOtpbl9p — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) January 10, 2021

Нагадаємо, що Левандовський захищає кольори "Баварії" з 2014 року. У минулому сезоні футболіст виграв п'ять трофеїв у складі клубу: чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини, Лігу чемпіонів, а також Суперкубок УЄФА.

Додамо, що Левандовський став найкращим бомбардиром європейських ліг за підсумками 2020 року.