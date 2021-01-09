У чоловічому пасьюті на етапі Кубка світу з біатлону весь п'єдестал знову був норвезьким

Друга гонка переслідування дня на етапі Кубка світу з біатлону в Обергоффі була відзначена низкою сенсацій.

Нагадаємо, спринт виграв норвежець Йоханнес Бйо, який пішов на дистанцію з 11-секундним гандикапом над своїм старшим братом Тар'є. Ще через 10 секунд стартував їх співвітчизник Стурла Легрейд.

Однак брати допустили на 4-х вогневих рубежах велику кількість промахів: у Йоханнеса їх було аж 7, Тар'є був дещо точнішим, допустивши "лише" 3 промахи, але всі вони припали на заключну стрільбу.

А тим часом, Легрейд промахнувся двічі і в четвертий раз в сезоні виграв гонку.

Другим на фініш прийшов ще один норвежець Йоханнес Дале, а Тар'є Бйо зумів лише замкнути п'єдестал.

Його молодший брат показав для себе найгірший результат в сезоні, зайнявши 8-е місце.

Єдиний представник України в гонці Артем Прима показав олімпійську стабільність - пішовши на дистанцію 30-м Артем її і завершив на тому ж місці.

Відзначимо, що Дмитро Підручний пропустив гонку за рішенням тренерського штабу. У вчорашньому спринті Підручний показав 53-й результат.

Результати гонки:

Стурла Легрейд (0+1+0+1) 36:01,8 Йоханнес Дале (0+0+0+2) +15,6 Тар'є Бйо (0+0+0+3) +25,4

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