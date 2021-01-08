Норвезькою братською дуеллю завершився чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону

Другий гонкою стартового дня п'ятого етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі значилася чоловіча спринтерська гонка на 10 кілометрів з двома вогневими рубежами.

Суперечка за "золото" розвернулася між братами Бйо.

У підсумку, молодший Йоханнес випередив Тар'є менше ніж на 11 секунд.

Компанію їм на п'єдесталі склав ще один норвежець

Стурла Гольм Легрейд.

Українські біатлоністи виступили провально. Кращим був Артем Прима, який посів лише 30-е місце.

Результат гонки.

Йоханнес Тінгнес Бе (0+1) 25:12,0 Тар'є Бе (0+0) +10,8 Стурла Легрейд (0+0) +21,6

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