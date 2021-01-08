В Обергофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону: Джима - в топ-10 спринту

П'ятий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі стартував жіночим спринтом.
Перемогу в гонці на 7,5 кілометрів з двома вогневими рубежами здобула норвежка Тіріль Екгофф, яка бездоганно виконала роботу на стрільбищі.
Другою була представниця Швеції Ганна Еберг, третьою - Ліза Тереза Гаузер за Австрії.
Кращою серед українок була Юлія Джима, яка увійшла в топ-10.
Відзначимо ще такий цікавий факт: бронзовий призер Олімпійських ігор 2018 року в змішаній естафеті, чотириразовий призер чемпіонатів світу італійська біатлоністка Ліза Віттоцці допустила 5 промахів на першій стрільбі. На стрільбі з положення стоячи вона зробила ще один промах.
Результати. Спринт, жінки.
- Тіріл Екгофф (0+0) 23:54,0
- Ганна Еберг (0+0) +29,6
- Ліза Тереза Гаузер (0+1) +40,2
...
- 10. Юлія Джима (0+1) +1:09,9
- 32. Дар'я Блашко (0+0) +1:52,7
- 53. Олена Підгрушна (1+2) +2:37,3
- 62. Катерина Бех (1+1) +2:55,2
- 92. Анастасія Меркушина (3+1) +4:17,2
Загальний залік Кубка світу з біатлону-2020/21.
- Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - 455 очок
- Ганна Еберг (Швеція) - 432
- Тіріль Екгофф (Норвегія) - 406
- Ельвіра Карін Еберг (Швеція) - 351
- Дінара Алімбекова (Білорусь) - 330
- Франциска Пройсс (Німеччина) - 324
- Доротея Вірер (Італія) - 314
- Маркета Давидова (Чехія) - 273
- Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) - 271
- Деніз Геррманн (Німеччина) - 268
...
- 25. Дар'я Блашко - 140
- 31. Юлія Джима - 100
- 48. Олена Підгрушна - 47
- 53. Валентина Семеренко - 32