В Обергофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону: Джима - в топ-10 спринту

П'ятий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі стартував жіночим спринтом.

Перемогу в гонці на 7,5 кілометрів з двома вогневими рубежами здобула норвежка Тіріль Екгофф, яка бездоганно виконала роботу на стрільбищі.

Другою була представниця Швеції Ганна Еберг, третьою - Ліза Тереза Гаузер за Австрії.

Кращою серед українок була Юлія Джима, яка увійшла в топ-10.

Відзначимо ще такий цікавий факт: бронзовий призер Олімпійських ігор 2018 року в змішаній естафеті, чотириразовий призер чемпіонатів світу італійська біатлоністка Ліза Віттоцці допустила 5 промахів на першій стрільбі. На стрільбі з положення стоячи вона зробила ще один промах.

Результати. Спринт, жінки.

Тіріл Екгофф (0+0) 23:54,0 Ганна Еберг (0+0) +29,6 Ліза Тереза Гаузер (0+1) +40,2

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10. Юлія Джима (0+1) +1:09,9

32. Дар'я Блашко (0+0) +1:52,7

53. Олена Підгрушна (1+2) +2:37,3

62. Катерина Бех (1+1) +2:55,2

92. Анастасія Меркушина (3+1) +4:17,2

Загальний залік Кубка світу з біатлону-2020/21.

Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - 455 очок Ганна Еберг (Швеція) - 432 Тіріль Екгофф (Норвегія) - 406 Ельвіра Карін Еберг (Швеція) - 351 Дінара Алімбекова (Білорусь) - 330 Франциска Пройсс (Німеччина) - 324 Доротея Вірер (Італія) - 314 Маркета Давидова (Чехія) - 273 Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) - 271 Деніз Геррманн (Німеччина) - 268

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