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В Обергофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону: Джима - в топ-10 спринту

Тіріль Екгофф виграла спринт.

В Обергофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону: Джима - в топ-10 спринту
Тіріль Екгофф
Фото: EPA/UPG

П'ятий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі стартував жіночим спринтом.

Перемогу в гонці на 7,5 кілометрів з двома вогневими рубежами здобула норвежка Тіріль Екгофф, яка бездоганно виконала роботу на стрільбищі.

Другою була представниця Швеції Ганна Еберг, третьою - Ліза Тереза Гаузер за Австрії.

Кращою серед українок була Юлія Джима, яка увійшла в топ-10.

Відзначимо ще такий цікавий факт: бронзовий призер Олімпійських ігор 2018 року в змішаній естафеті, чотириразовий призер чемпіонатів світу італійська біатлоністка Ліза Віттоцці допустила 5 промахів на першій стрільбі. На стрільбі з положення стоячи вона зробила ще один промах.

Результати. Спринт, жінки.

  1. Тіріл Екгофф (0+0) 23:54,0
  2. Ганна Еберг (0+0) +29,6
  3. Ліза Тереза Гаузер (0+1) +40,2

...

  • 10. Юлія Джима (0+1) +1:09,9
  • 32. Дар'я Блашко (0+0) +1:52,7
  • 53. Олена Підгрушна (1+2) +2:37,3
  • 62. Катерина Бех (1+1) +2:55,2
  • 92. Анастасія Меркушина (3+1) +4:17,2

Загальний залік Кубка світу з біатлону-2020/21.

  1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - 455 очок
  2. Ганна Еберг (Швеція) - 432
  3. Тіріль Екгофф (Норвегія) - 406
  4. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) - 351
  5. Дінара Алімбекова (Білорусь) - 330
  6. Франциска Пройсс (Німеччина) - 324
  7. Доротея Вірер (Італія) - 314
  8. Маркета Давидова (Чехія) - 273
  9. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) - 271
  10. Деніз Геррманн (Німеччина) - 268

...

  • 25. Дар'я Блашко - 140
  • 31. Юлія Джима - 100
  • 48. Олена Підгрушна - 47
  • 53. Валентина Семеренко - 32
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