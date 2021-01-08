Авторитетний портал BoxingScene.com визнав нокаут російського боксера Олександра Повєткіна кращим в 2020 році.

22 серпня 41-річний Повєткін (36-2-1, 25 КО) переміг британця Ділліан Вайта (27-2, 18 КО) технічним нокаутом і завоював титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Поєдинок відбувся в Брентвуді (Великобританія).

Нагадаємо, мало хто ставив на "Російського Витязя" в бою з Вайтом. Та й сам бій тільки підтвердив прогнози - Повєткін важко увійшов в нього і багато пропускав. У четвертому раунді здавалося, що кінець близький, коли росіянин двічі побував в нокдауні.

Але вже в п'ятій трихвилинці Олександр шокував всіх, включаючи самого Вайта, завдавши удар на "мільйон доларів". Росіянин зблизився з суперником з відходом в сторону і завдав аперкот точно в підборіддя, вклавши в удар всю міць - британець впав на настил рингу без почуттів.

30 січня має відбутися бій-реванш.