Авторитетний портал BoxingScene.com визнав нокаут російського боксера Олександра Повєткіна кращим в 2020 році.
22 серпня 41-річний Повєткін (36-2-1, 25 КО) переміг британця Ділліан Вайта (27-2, 18 КО) технічним нокаутом і завоював титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.
Поєдинок відбувся в Брентвуді (Великобританія).
Нагадаємо, мало хто ставив на "Російського Витязя" в бою з Вайтом. Та й сам бій тільки підтвердив прогнози - Повєткін важко увійшов в нього і багато пропускав. У четвертому раунді здавалося, що кінець близький, коли росіянин двічі побував в нокдауні.
Але вже в п'ятій трихвилинці Олександр шокував всіх, включаючи самого Вайта, завдавши удар на "мільйон доларів". Росіянин зблизився з суперником з відходом в сторону і завдав аперкот точно в підборіддя, вклавши в удар всю міць - британець впав на настил рингу без почуттів.
30 січня має відбутися бій-реванш.
Povetkin knocking Whyte out 🥊🥊 pic.twitter.com/DrtYYh49hx— Chris Chambers (@CapitalChambo) August 22, 2020