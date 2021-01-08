За порушення карантину на Australian Open передбачена кримінальна відповідальність

Тенісисти можуть зіткнутися з великими проблемами.

У Twitter опубліковано фрагмент інструкції для тенісистів від організаторів Відкритого чемпіонату Австралії, який пройде в Мельбурні з 8 по 21 лютого.

За порушення карантину на Australian Open передбачені серйозні покарання аж до кримінальної відповідальності і депортації з країни.

Зокрема, в інструкції сказано наступне:

"Ви будете оштрафовані на суму до 20 тисяч австралійських доларів (15 600 USD, прим. LB.ua) і притягнуті до кримінальної відповідальності в Австралії, якщо поїдете без дозволу представника уряду штату Вікторія.

Будь-які порушення також можуть привести до одного або декількох наступних наслідків:

дискваліфікація з наших змагань;

позбавлення призових;

продовження карантину;

ізоляція в установленому урядом готельному номері;

арешт;

депортація.

Будь-яке порушення представника вашої команди буде розглядатися як ваше власне".