Мадрид засипало снігом: матч Ла Ліги "Атлетіко" - "Атлетік" перенесений

В Іспанії відзначаються сильні снігопади і морози.

Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила про перенесення матчу 18-го туру чемпіонату Іспанії між "Атлетіко" і "Атлетиком" на невизначений термін.

Матч, який повинен був відбутися сьогодні, відклали через погодні умови. Мадрид засипало снігом, і поле стадіону "Ванда Метрополітано" не було готове приймати матч.

Передбачалося, що через погодні умови також можуть перенести матч "Осасуни" і "Реала". Команда Зінедіна Зідана 5 годин просиділа в аеропорту "Барахас", чекаючи, коли очистять злітну смугу від снігу.

Але матч в Країні Басків відбудеться сьогодні в призначений час - 22:00 за київським часом.