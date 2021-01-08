Власник "Манчестера Сіті" шейх Мансур купив кубок Англії

Власник "Манчестера Сіті" шейх Мансур за $1 млн придбав найстаріший трофей, який вручався за перемогу в Кубку Англії з 1896 по 1910 рік, повідомляє пресслужба клубу.

Спочатку були побоювання, що кубок буде в подальшому викуплений приватними колекціонерами, а потім і зовсім покине територію острова.

Таким чином, власник МС убезпечив від такого сценарію - трофей залишиться в Англії.

Шейх Мансур вирішив передати кубок в Національний музей футболу, який розташований в Манчестері. Там він раніше і зберігався з 2005 року. Шейх зробив це з метою збереження доступу до трофею для фанатів, які зможуть бачити його в музеї.

Фото: Manchester City FC

Кубок Англії є першим трофеєм, який завоював "Манчестер Сіті". Це сталося у 1904 року, коли "місцяни" виграла фінал у "Болтона" з рахунком 1:0.