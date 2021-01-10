В рамках центрального матчу 15-го туру Бундесліги РБ "Лейпциг" приймав дортмундську "Боруссію".
У разі перемоги господарі відбирали у "Баварії" перше місце в турнірній таблиці. Однак гості не дозволили їм це зробити, здобувши перемогу - 3:1.
Всі голи були забиті в другому таймі, причому дублем відзначився Ерлінг Голанд.
Таким чином, 20-річний норвежець встановив історичне досягнення в чемпіонаті Німеччини, забивши 25 голів в перших 25 матчах Бундесліги.
Колишній рекорд належав легендарному ексфорварду "Гамбурга" Уве Зеелеру, який забив 23 м'ячі в 25 поєдинках. На третьому рядку розташовується колишній гравець "Нюрнберга" Марек Мінтал (21 гол).
🔝 - Most Bundesliga goals scored in their first 25 matches in the competition— Gracenote Live (@GracenoteLive) January 9, 2021
25 - @ErlingHaaland🇳🇴
23 - Uwe Seeler🇩🇪
21 - Marek Mintal🇸🇰#RBLBVB #Bundesliga