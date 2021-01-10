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Голанд побив історичне досягнення Зеєлера в Бундеслізі

"Джмелі" обіграли на виїзді "Лейпциг".

Голанд побив історичне досягнення Зеєлера в Бундеслізі
Ерлінг Голанд
Фото: EPA/UPG

В рамках центрального матчу 15-го туру Бундесліги РБ "Лейпциг" приймав дортмундську "Боруссію".

У разі перемоги господарі відбирали у "Баварії" перше місце в турнірній таблиці. Однак гості не дозволили їм це зробити, здобувши перемогу - 3:1.

Всі голи були забиті в другому таймі, причому дублем відзначився Ерлінг Голанд.

Таким чином, 20-річний норвежець встановив історичне досягнення в чемпіонаті Німеччини, забивши 25 голів в перших 25 матчах Бундесліги.

Колишній рекорд належав легендарному ексфорварду "Гамбурга" Уве Зеелеру, який забив 23 м'ячі в 25 поєдинках. На третьому рядку розташовується колишній гравець "Нюрнберга" Марек Мінтал (21 гол).

). Нагадаємо, що Голанд перейшов в "Боруссію" минулої зими. У поточному сезоні Ерлінг провів 16 матчів у всіх турнірах і забив 19 м'ячів.

Огляд матчу "Лейпциг" - "Боруссія".

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