США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
ГоловнаСпорт

Асоціація гольфа США відмовилась проводити турнір на полі Трампа в Нью-Джерсі

PGA шукає альтернативне місце для проведення турніру у 2022 році.

Асоціація гольфа США відмовилась проводити турнір на полі Трампа в Нью-Джерсі
Фото: just-landed.com

Асоціація професійних гравців гольфа США (PGA of America) відмовилася проводити турнір PGA Championship в гольф-клубі Дональда Трампа Bedminster у Нью-Джерсі.

Про це повідомив президент PGA of America Джим Річерсон у Twitter.

Причиною такого рішення стали заворушення під час штурму будівлі Капітолію.

"Рада директорів PGA of America проголосувала за те, щоб скористатися правом розірвати угоду про проведення чемпіонату PGA 2022 року в Trump Bedminster", – йдеться в повідомленні.

Наразі Асоціація шукає альтернативне місце для проведення турніру.

PGA Championship – це "мейджор", один з чотирьох найпрестижніших турнірів у професійному гольфі. Місця його проведення розплановані на десятиліття наперед.

Наприклад, контракт з Trump Organization, яка управляє гольф-клубами чинного президента США, було підписано ще у 2014 році. Компанія Трампа вже відреагувала на рішення PGA of America, назвавши його неправочинним, пише CNN. Там вважають, що умови контракту не дозволяють його розірвати.

Нагадаємо, раніше голова шотландського уряду в Единбурзі Нікола Стерджен закликала Трампа не приїжджати грати в гольф під час карантину.

Трамп володіє кількома полями для гольфу в США і Великобританії. Після перемоги на президентських виборах у 2016 році Трамп передав управління цим бізнесом своїм синам Еріку і Дональду-молодшому.

У 2019 році Трамп запропонував повести саміт "Великої сімки" у своєму гольф-клубів Маямі. Однак цю ідею розкритикували багато членів Демократичної партії США, вказавши на конфлікт інтересів, оскільки Трамп отримає фінансову вигоду, адже іноземні делегації мали б оплатити своє перебування на G7. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також