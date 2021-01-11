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Мотогонщика ввели в кому через травму голови, отриману на "Дакарі"

Чергова трагедія на ралі-рейді.

Мотогонщика ввели в кому через травму голови, отриману на "Дакарі"
Фото: Twitter

Французький мотогонщик П'єр Шерпен потрапив в аварію на сьомому етапі ралі-рейду "Дакар-2021" і перебуває в комі, повідомляє sport.segodnya.ua.

52-річний гонщик не впорався з керуванням на швидкості 178 км/год і терміново був доставлений в госпіталь, де його ввели в штучну кому і прооперували.

У гонщика, який вчетверте брав участь у "Дакарі", також діагностовано перелом ребра і пневмоторакс.

Нагадаємо, що кілька днів тому інший мотоцикліст опинився в госпіталі після аварії. Сильний головний біль не дозволив Ашішу Раорану дістатися до фінішу.

А перед цим в аварію потрапив інший індійський гонщик Сі Ес Сантош. Інший мотоцикліст врятував йому життя, 15 хвилин роблячи реанімацію. Зараз Сантош у комі.

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