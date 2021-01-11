У рамках 17-го туру чемпіонату Італії "Ювентус", маючи цілий тайм чисельну перевагу, лише під завісу поєдинку зумів зламати опір "Сассуоло" – 3:1.

Поставив крапку в цьому матчі Кріштіану Роналду на 90+2 хвилині.

Так на рахунку Роналду стало 759 голів у 1 037 офіційних матчах. 35-річний форвард зрівнявся за цим показником з колишнім форвардом Австрії та Чехословаччини Йозефом Біцаном, який забив стільки з 1931 по 1955 рік.

Абсолютним рекордсменом Кріштіану може стати вже в наступному матчі, який "Ювентус" проведе найближчої неділі на "Сан-Сіро" проти "Інтера".

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y — Squawka Football (@Squawka) January 10, 2021

Додамо, що на третьому місці світових бомбардирів залишається Пеле, у якого 757 голів.