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Роналду вийшов на перше місце в списку кращих бомбардирів в історії

Кріштіану повторив рекорд Йозефа Біцана.

Роналду вийшов на перше місце в списку кращих бомбардирів в історії
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

У рамках 17-го туру чемпіонату Італії "Ювентус", маючи цілий тайм чисельну перевагу, лише під завісу поєдинку зумів зламати опір "Сассуоло" – 3:1.

Поставив крапку в цьому матчі Кріштіану Роналду на 90+2 хвилині.

Так на рахунку Роналду стало 759 голів у 1 037 офіційних матчах. 35-річний форвард зрівнявся за цим показником з колишнім форвардом Австрії та Чехословаччини Йозефом Біцаном, який забив стільки з 1931 по 1955 рік.

Абсолютним рекордсменом Кріштіану може стати вже в наступному матчі, який "Ювентус" проведе  найближчої неділі на "Сан-Сіро" проти "Інтера".

Додамо, що на третьому місці світових бомбардирів залишається Пеле, у якого 757 голів.

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