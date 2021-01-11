У рамках 17-го туру чемпіонату Італії "Ювентус", маючи цілий тайм чисельну перевагу, лише під завісу поєдинку зумів зламати опір "Сассуоло" – 3:1.
Поставив крапку в цьому матчі Кріштіану Роналду на 90+2 хвилині.
Так на рахунку Роналду стало 759 голів у 1 037 офіційних матчах. 35-річний форвард зрівнявся за цим показником з колишнім форвардом Австрії та Чехословаччини Йозефом Біцаном, який забив стільки з 1931 по 1955 рік.
Абсолютним рекордсменом Кріштіану може стати вже в наступному матчі, який "Ювентус" проведе найближчої неділі на "Сан-Сіро" проти "Інтера".
Most official goals scored for club and country in football history:— Squawka Football (@Squawka) January 10, 2021
◉ Josef Bican (759)
◉ Cristiano Ronaldo (759)
◎ Pelé (757)
Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y
Додамо, що на третьому місці світових бомбардирів залишається Пеле, у якого 757 голів.