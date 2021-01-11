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Джошуа шантажує поверненням усіх поясів, якщо в нього заберуть титул WBO

Промоутери британця готові на все заради об'єднавчого бою з Ф'юрі.

Джошуа шантажує поверненням усіх поясів, якщо в нього заберуть титул WBO
Ентоні Джошуа і Олександр Усик
Фото: BoxingScene

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і глава Matchroom Boxing Едді Гірн підтвердив, що його клієнт готовий віддати свої три пояси, якщо йому не дадуть провести бій за об'єднання титулів проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 KO), який володіє поясом WBС.

Зазначимо, на шляху до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу стоять українець Олександр Усик і WBO, яка може змусити Джошуа зробити титул вакантним.

"Якщо всі будуть розумними та адекватними, то ми знайдемо рішення. Ентоні мріє про бій з Ф'юрі, і ми зробимо все, щоб він відбувся.

Але заручниками ми не будемо, і якщо нас змусять зробити вакантним один пояс, то ми, ймовірно, віддамо всі три пояси і скажемо, розбирайтеся тепер із цим самі", – цитує Гірна BoxingScene.

"Однак, повторюся, якщо всі сторони будуть розумними, то ми знайдемо рішення", – зауважив промоутер.

У той самий час Гірн, який є співпромоутером Усика, заявив, що українець може припинити співпрацю з ним, якщо не отримає бій з Джошуа.

"Усик піде від нас, якщо ми не дамо йому зустрітися з Ей-Джеєм. Це ситуація, коли деякі люди в його команді вважають, що він повинен отримати мільйони доларів, якщо відійде вбік і дозволить Ентоні зустрітися з Тайсоном Ф'юрі", – цитує промоутера BoxingNews24.

"Уся річ у тому, що в нас уже є хлопець, який відійшов убік заради бою за абсолютне чемпіонство, і це Джек Кеттерал. Уся плутанина через те, що на кону стоять величезні гроші, і кожен хоче урвати свій шматок пирога", – зазначив Гірн.

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