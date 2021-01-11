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Світоліна не змогла забезпечити український півфінал на турнірі WTA в Абу-Дабі, програвши росіянці

Тим самим Еліна не змогла гарантувати Україні представницю у фіналі.

Світоліна не змогла забезпечити український півфінал на турнірі WTA в Абу-Дабі, програвши росіянці
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

На турнірі WTA 500 в Абу-Дабі відбувся підсумковий чвертьфінальний поєдинок, переможниця якого виходила в півфіналі на українку Марту Костюк.

На жаль, Еліна Світоліна у протистоянні з росіянкою Веронікою Кудерметовою не змогла гарантувати Україні хоча б одну представницю у фіналі.

Як і в 1/8 фіналу 2019 року на "Кубку Кремля", Світоліна поступилася Кудерметовій у трьох сетах - 7:5, 3:6, 6:7 (3-7).

Матч тривав майже дві з половиною години.

Так перервалася 6-матчева серія перемог Світоліної над росіянками, дві з яких здобуті на цьому турнірі. Також до цього поєдинку Еліна виграла 40 матчів поспіль, узявши гору в першій партії.

У другому півфіналі зустрінуться білоруска Аріна Соболенко і представниця Греції Марія Саккарі.

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