Світоліна не змогла забезпечити український півфінал на турнірі WTA в Абу-Дабі, програвши росіянці

Тим самим Еліна не змогла гарантувати Україні представницю у фіналі.

На турнірі WTA 500 в Абу-Дабі відбувся підсумковий чвертьфінальний поєдинок, переможниця якого виходила в півфіналі на українку Марту Костюк.

На жаль, Еліна Світоліна у протистоянні з росіянкою Веронікою Кудерметовою не змогла гарантувати Україні хоча б одну представницю у фіналі.

Як і в 1/8 фіналу 2019 року на "Кубку Кремля", Світоліна поступилася Кудерметовій у трьох сетах - 7:5, 3:6, 6:7 (3-7).

Матч тривав майже дві з половиною години.

Так перервалася 6-матчева серія перемог Світоліної над росіянками, дві з яких здобуті на цьому турнірі. Також до цього поєдинку Еліна виграла 40 матчів поспіль, узявши гору в першій партії.

У другому півфіналі зустрінуться білоруска Аріна Соболенко і представниця Греції Марія Саккарі.