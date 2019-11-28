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Экс-футболист "Металлиста" - среди номинантов на приз автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов

Алехандро Гомес отличился в матче против Динамо.

Экс-футболист "Металлиста" - среди номинантов на приз автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов
Алехандро Гомес
Фото: EPA/UPG

УЕФА на своем официальном сайте назвала четырех претендентов на приз лучшего гола в пятом туре Лиги Чемпионов.

Среди номинантов значится и экс-полузащитник харьковского "Металлиста", а ныне капитан бергамской "Аталанты" Алехандро Гомес, который отличился феноменальным дриблингом и точным ударом на 47-й минуте домашнего матча против загребского "Динамо" (2:0).

Напомним, Гомес выступал за харьковчан в сезоне 2013/14 - в 14-ти матчах Алехандро забил 2 гола.

Претенденты на звание автора лучшего гола 5-го тура Лиги чемпионов:

  • Свен Бендер ("Байер") - гол в матче против "Локомотива" (2:0);
  • Алехандро Гомес ("Аталанта") - гол в матче с "Динамо" (Загреб) (2:0);
  • Лаутаро Мартинес ("Интер") - второй гол в матче со "Спартой" (3:1);
  • Пауло Дибала ("Ювентус") - гол в матче с "Атлетико" (1:0).
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