Алехандро Гомес отличился в матче против Динамо.

УЕФА на своем официальном сайте назвала четырех претендентов на приз лучшего гола в пятом туре Лиги Чемпионов.

Среди номинантов значится и экс-полузащитник харьковского "Металлиста", а ныне капитан бергамской "Аталанты" Алехандро Гомес, который отличился феноменальным дриблингом и точным ударом на 47-й минуте домашнего матча против загребского "Динамо" (2:0).

Напомним, Гомес выступал за харьковчан в сезоне 2013/14 - в 14-ти матчах Алехандро забил 2 гола.

Претенденты на звание автора лучшего гола 5-го тура Лиги чемпионов: