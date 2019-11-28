УЕФА на своем официальном сайте назвала четырех претендентов на приз лучшего гола в пятом туре Лиги Чемпионов.
Среди номинантов значится и экс-полузащитник харьковского "Металлиста", а ныне капитан бергамской "Аталанты" Алехандро Гомес, который отличился феноменальным дриблингом и точным ударом на 47-й минуте домашнего матча против загребского "Динамо" (2:0).
Напомним, Гомес выступал за харьковчан в сезоне 2013/14 - в 14-ти матчах Алехандро забил 2 гола.
Претенденты на звание автора лучшего гола 5-го тура Лиги чемпионов:
- Свен Бендер ("Байер") - гол в матче против "Локомотива" (2:0);
- Алехандро Гомес ("Аталанта") - гол в матче с "Динамо" (Загреб) (2:0);
- Лаутаро Мартинес ("Интер") - второй гол в матче со "Спартой" (3:1);
- Пауло Дибала ("Ювентус") - гол в матче с "Атлетико" (1:0).