Усик ніколи не давав згоди на бій Джошуа і Ф'юрі, - промоутер

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (15-0, 12 КО) Олександр Красюк в інтерв'ю Sky Sports повідомив про плани українського боксера провести чемпіонський бій навесні.
"Були розмови про тимчасовий титул або про те, що переможець поєдинку Джошуа - Ф'юрі відмовиться від титулу WBO наступного дня після бою.
Але на сьогодні Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO і ніколи не давав згоди на проведення бою Джошуа проти Ф'юрі без своєї участі", - заявив Красюк.
"Усик зараз у хороших умовах, він успішно відновився після останнього бою і з нетерпінням чекає можливості поборотися за титул цієї весни.
Нетитульний бій ніколи не обговорювався, і я дуже сподіваюся, що ніколи не буде", - зазначив промоутер.
Раніше британський промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн заявив, що його клієнт готовий віддати свої три пояси, якщо йому не дадуть провести бій за об'єднання титулів проти Ф'юрі (30-0-1, 21 KO), який володіє поясом WBС.