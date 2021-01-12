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Усик ніколи не давав згоди на бій Джошуа і Ф'юрі, - промоутер

Українець наполягає на своєму.

Усик ніколи не давав згоди на бій Джошуа і Ф'юрі, - промоутер
Олександр Усик
Фото: Boxing Scene

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (15-0, 12 КО) Олександр Красюк в інтерв'ю Sky Sports повідомив про плани українського боксера провести чемпіонський бій навесні.

"Були розмови про тимчасовий титул або про те, що переможець поєдинку Джошуа - Ф'юрі відмовиться від титулу WBO наступного дня після бою.

Але на сьогодні Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO і ніколи не давав згоди на проведення бою Джошуа проти Ф'юрі без своєї участі", - заявив Красюк.

"Усик зараз у хороших умовах, він успішно відновився після останнього бою і з нетерпінням чекає можливості поборотися за титул цієї весни.

Нетитульний бій ніколи не обговорювався, і я дуже сподіваюся, що ніколи не буде", - зазначив промоутер.

Раніше британський промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн заявив, що його клієнт готовий віддати свої три пояси, якщо йому не дадуть провести бій за об'єднання титулів проти Ф'юрі (30-0-1, 21 KO), який володіє поясом WBС.

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