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Луческу розповів, як йому боротися з "Шахтарем"

Це немов боротися із самим собою.

Луческу розповів, як йому боротися з "Шахтарем"
Луїш Каштру і Мірча Луческу
Фото: shakhtar.com

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відповів на питання, як йому даються в емоційному плані протистояння з його колишнім клубом - донецьким "Шахтарем".

"Звичайно, це дуже важко, немов боротися із самим собою. Я сказав, що куди б я не пішов, то буду працювати так, ніби я працював там 100 років. Мій син Разван легше змінює місця роботи, я - ні", - наводить слова румунського фахівця Playsport.

За підсумками першої половини сезону "Динамо" очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи "Шахтар" на 1 очко.

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