Міжнародна федерація футбольної історії і статистики визначила найкращого бомбардира національних чемпіонатів у XXI столітті

І тут "гонка озброєнь" велася між Роналду і Мессі.

Португальця Кріштіану Роналду названо найкращим бомбардиром світових ліг у XXI столітті за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

У рейтингу враховувалися всі голи, забиті з 2001 по 2020 рік. За цей період Кріштіану, який нині виступає за "Ювентус", забив 462 м'ячі.

На 11 м'ячів відстав нападник "Барселони" Ліонель Мессі, на рахунку якого 451 гол, причому всі вони забиті за один клуб, на відміну від Роналду, який забивав за "Спортінг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" і "Ювентус".

А замкнув трійку лідерів форвард "Мілана" Златан Ібрагімович - 379 голів. Відзначимо, що на рахунку шведа також 13 м'ячів, забитих за "Мальме" у 1999-2000 роках.

Топ-10 бомбардирів національних чемпіонатів у XXI столітті:

Кріштіану Роналду (Португалія) - 462 голи. Ліонель Мессі (Аргентина) - 451. Златан Ібрагімович (Швеція) - 379. Луїс Суарес (Уругвай) - 332. Александар Джурич* (Сінгапур) - 304. Алі Ашфак* (Мальдіви) - 287. Роберт Левандовські (Польща) - 285. Самюель Ето'О * (Камерун) - 282. Давид Вілья* (Іспанія) - 280. Мартін Камбуров (Болгарія) - 278.

• завершили кар'єру.

Зазначають, що тільки 58 футболістів зуміли подолати позначку у 200 голів у XXI столітті.