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Третя ракетка світу стала обличчям Louis Vuitton

Наомі Осака шукає себе в альтернативних напрямках.

Наомі Осака
Фото: instagram
Наомі Осака

Третя ракетка світу і 3-разова переможниця турнірів "Великого шолома" Наомі Осака стала послом будинку Louis Vuitton, бренд якого визнаний найдорожчим у світі моди.

У Instagram будинку, дохід якого за 2020 рік склав більше $15 млрд, говориться, що Осака стала "втіленням жінки Louis Vuitton".

Нагадаємо, Осака у 2020 році стала найбільш високооплачуваною (в рамках одного фінансового року) спортсменкою в історії жіночого спорту, заробивши 37,4 млн доларів, включаючи призові і спонсорські відрахування.

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