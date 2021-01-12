Ексфорвард "Динамо" і збірної України Артем Мілевський святкує свій 36-й день народження, з чим його привітав УЄФА.
Організація написала привітання на своїй сторінці в Twitter. У своїй публікації УЄФА згадав про гол футболіста в ворота Ікера Касільяса.
Той гол став для уродженця Мінська його дебютним в єврокубках.
🎂 Экс-нападающему @DynamoKyiv и сборной Украины Артему Милевскому - 36! 👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) January 12, 2021
Вспоминаем его гол Касильясу в 2006 году 👇#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/lgZLf64TEa