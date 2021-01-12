Фото: Макс Левин

Ексфорвард "Динамо" і збірної України Артем Мілевський святкує свій 36-й день народження, з чим його привітав УЄФА.

Організація написала привітання на своїй сторінці в Twitter. У своїй публікації УЄФА згадав про гол футболіста в ворота Ікера Касільяса.

Той гол став для уродженця Мінська його дебютним в єврокубках.