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Мілевський удостоївся від УЄФА привітання з Днем народження

Артему виповнилося 36 років.

Фото: Макс Левин

Ексфорвард "Динамо" і збірної України Артем Мілевський святкує свій 36-й день народження, з чим його привітав УЄФА.

Організація написала привітання на своїй сторінці в Twitter. У своїй публікації УЄФА згадав про гол футболіста в ворота Ікера Касільяса.

Той гол став для уродженця Мінська його дебютним в єврокубках.

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