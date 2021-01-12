Температура повітря в районі Байкалу цього дня становила мінус 30 градусів.

Фото: irktoday.mirtesen.ru

Москвичка Катерина Некрасова встановила світовий рекорд серед жінок, пропливши без гідрокостюма 85 метрів під кригою Байкалу, повідомляє tkgorod.ru.

Попередній рекорд побито на 15 метрів.

У момент запливу температура повітря в районі Байкалу становила близько -30 градусів, а температура води - плюс 0,2 градуса.

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Раніше повідомляли, що британський 50-річний спортсмен Льюїс П'ю став першою людиною, яка пірнула у води Південного полюса і проплила по тунелю всередині Антарктичного крижаного щита.

Температура води, в якій він провів 8 хвилин, була трохи вищою від нуля.