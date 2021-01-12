Працівник автомийки розбив автомобіль воротаря "Дженоа" Федеріко Маркетті, повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на Corriere della Sera.
За даними джерела, голкіпер пригнав Ferrari 812 Superfast вартістю 100 тисяч євро на автомийку і вирішив її помити під час тренування.
Однак службовець, якому було доручено автомобіль, не зміг впоратися з потужністю "Феррарі". Він вирішив перегнати машину в інше місце. На різкому повороті працівник не впорався з керуванням, влетів в огорожу, а потім зіткнувся з іншими авто, які перебували на парковці.
На даний момент машина потребує капітального ремонту.
"AMORE vado all'autolavaggio, lascio la macchina poi ce la riportano a casa loro cosi non perdiamo tempo"— Alex_Piace (@Alex_Piace) January 11, 2021
Un abbraccio a Federico #Marchetti e soprattutto al ragazzo dell'autolavaggio ❤
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