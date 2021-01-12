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Працівник автомийки знищив Ferrari воротаря "Дженоа" Федеріко Маркетті

Працівник сервісу не впорався з емоціями.

Працівник автомийки знищив Ferrari воротаря "Дженоа" Федеріко Маркетті
Федеріко Маркетті
Фото: EPA/UPG

Працівник автомийки розбив автомобіль воротаря "Дженоа" Федеріко Маркетті, повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на Corriere della Sera.

За даними джерела, голкіпер пригнав Ferrari 812 Superfast вартістю 100 тисяч євро на автомийку і вирішив її помити під час тренування. 

Однак службовець, якому було доручено автомобіль, не зміг впоратися з потужністю "Феррарі". Він вирішив перегнати машину в інше місце. На різкому повороті працівник не впорався з керуванням, влетів в огорожу, а потім зіткнувся з іншими авто, які перебували на парковці.

На даний момент машина потребує капітального ремонту.

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