Працівник автомийки розбив автомобіль воротаря "Дженоа" Федеріко Маркетті, повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на Corriere della Sera.

За даними джерела, голкіпер пригнав Ferrari 812 Superfast вартістю 100 тисяч євро на автомийку і вирішив її помити під час тренування.

Однак службовець, якому було доручено автомобіль, не зміг впоратися з потужністю "Феррарі". Він вирішив перегнати машину в інше місце. На різкому повороті працівник не впорався з керуванням, влетів в огорожу, а потім зіткнувся з іншими авто, які перебували на парковці.

На даний момент машина потребує капітального ремонту.