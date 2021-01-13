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Збірна Чехії знялася з чемпіонату світу з гандболу через спалах коронавірусу

Чехам уже знайшлася заміна.

Збірна Чехії знялася з чемпіонату світу з гандболу через спалах коронавірусу
Фото: IHF

Чоловіча збірна Чехії з гандболу відмовилася від участі в чемпіонаті світу, який сьогодні стартує в Єгипті.

Причиною такого рішення послужили позитивні тести на COVID-19 в складі національної команди, після чого чехи оголосили про зняття з турніру, повідомляє сайт Міжнародної федерації гандболу (IHF).

IHF оперативно знайшла заміну - це збірна Північної Македонії, яка займала перше місце в запасному списку учасників чемпіонату.

Зазначимо, що нинішній чемпіонат стане першим, у якому візьмуть участь 32 збірні. Мундіаль у Єгипті проходитиме до 31 січня.

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