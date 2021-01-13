Проведення ЧС-2021 з хокею з м'ячем у Росії можуть скасувати

Імовірна відмова збірних Швеції, Фінляндії та Норвегії приїхати на чемпіонат світу з хокею з м'ячем-2021 у Сиктивкар може стати причиною скасування турніру, повідомляє "Спорт-Экспресс".

"Проведення ЧС поки що під питанням. Сиктивкар повністю готовий, але все залежить від рішення скандинавських збірних: шведів, фінів і норвежців", - цитує видання члена виконкому Федерації хокею Росії Володимира Янка.

"Поки що вони не підтвердили свого приїзду, а без них проводити ЧС немає сенсу. Проте наша команда продовжить підготовку до головного старту року", - зазначив функціонер.

Зазначимо, 41-ша першість світу має пройти з 30 березня по 4 квітня 2021 року.

Останній ЧС відбувся у Швеції 2019 року. Збірна Росії виграла у фіналі в господарів з рахунком 6:5.