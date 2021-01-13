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Президент Міжнародної федерації хокею зробив заяву про місце проведення чемпіонату світу-2021

Деякі країни зібралися бойкотувати мундіаль у Мінську.

Президент Міжнародної федерації хокею зробив заяву про місце проведення чемпіонату світу-2021
Рене Фазель
Фото: khl.ru

Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазель заявив, що IIHF не розглядає інших варіантів, крім Мінська і Риги, для проведення чемпіонату світу-2021.

"Основним варіантом залишається проведення чемпіонату світу в Мінську і Ризі 2021 року на умовах, визначених IIHF. Зараз інші варіанти не розглядаються", - цитує Фазеля пресслужба організації.

Напередодні глава Федерації хокею побував у Мінську, де зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який запевнив функціонера, що країна готова прийняти турнір.

Сам Фазель раніше неодноразово повідомляв, що офіційно ніякого рішення не прийнято. Його ухвалять після зустрічі з Лукашенком, на якій обговорять питання нестабільної суспільно-політичної ситуації в країні і боротьби з коронавірусом.

Чемпіонат світу з хокею-2021 заплановано провести в травні у двох столицях - Білорусі і Латвії.

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