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"Манчестер Юнайтед" уперше в сезоні очолив турнірну таблицю Англійської прем'єр-ліги

Манкуніанці обійшли "Ліверпуль".

"Манчестер Юнайтед" уперше в сезоні очолив турнірну таблицю Англійської прем'єр-ліги
Поль Погба
Фото: EPA/UPG

У рамках пропущеного матчу першого туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" грав на виїзді з "Бернлі".

Матч для підопічних Уле-Гуннара Сольск'яера видався складним, але все ж завершився їхньою мінімальною перемогою - 1:0. Переможний гол на 71-й хвилині забив Поль Погба.

Завдяки цій перемозі на "Терф Мур" "червоні дияволи" вперше в сезоні одноосібно окупували перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи на три очки найближчого переслідувача – чемпіона Англії "Ліверпуль".

Уже в неділю в Мерсисайді в рамках 19-го туру пройде очна дуель лідерів.

Додамо, що МЮ лідирує в АПЛ після 17 зіграних матчів уперше за 8 років - з моменту чемпіонського сезону 2012/2013. Востаннє МЮ лідирував у середині чемпіонату в січні 2013 року ще із сером Алексом Фергюсоном.

Варто додати, що також уперше в сезоні АПЛ аутсайдер "Шеффілд Юнайтед" здобув першу перемогу - з аналогічним рахунком обіграв "Ньюкасл".

Наголосимо, що "клинки" до матчу на "Бремолл Лейн" залишалися останньою командою топ-5 ліг, котра не здобула жодної перемоги в чемпіонаті.

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