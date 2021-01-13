У рамках пропущеного матчу першого туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" грав на виїзді з "Бернлі".

Матч для підопічних Уле-Гуннара Сольск'яера видався складним, але все ж завершився їхньою мінімальною перемогою - 1:0. Переможний гол на 71-й хвилині забив Поль Погба.

Завдяки цій перемозі на "Терф Мур" "червоні дияволи" вперше в сезоні одноосібно окупували перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи на три очки найближчого переслідувача – чемпіона Англії "Ліверпуль".

Уже в неділю в Мерсисайді в рамках 19-го туру пройде очна дуель лідерів.

Додамо, що МЮ лідирує в АПЛ після 17 зіграних матчів уперше за 8 років - з моменту чемпіонського сезону 2012/2013. Востаннє МЮ лідирував у середині чемпіонату в січні 2013 року ще із сером Алексом Фергюсоном.

1 – This is the first time Manchester United have ended the day top of the Premier League table, having played as many as 17 games, since the final day of their title-winning campaign in 2012-13 under Sir Alex Ferguson. Restored. pic.twitter.com/fHDP8FWTxY — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2021

Варто додати, що також уперше в сезоні АПЛ аутсайдер "Шеффілд Юнайтед" здобув першу перемогу - з аналогічним рахунком обіграв "Ньюкасл".

Наголосимо, що "клинки" до матчу на "Бремолл Лейн" залишалися останньою командою топ-5 ліг, котра не здобула жодної перемоги в чемпіонаті.