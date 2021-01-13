Лісабон обрано європейською столицею спорту 2021 року, повідомляє "ЄвроПульс".

Зазначимо, до липня столиця Португалії ділитиме титул з Малагою, обраною торік столицею всіх спортивних змагань. Така ситуація сталася через пандемію коронавірусу і дозволить провести іспанцям хоча б частину заходів, які довелося скасувати через COVID-19: вони мали б реалізувати щось із запланованого до середини літа.

Європейська федерація столиць присвоює звання спортивної столиці з 2001 року. Його отримує місто Євросоюзу з населенням більш ніж 500 тис. Воно передбачає підтримку організації спортивних заходів та розвиток здорового способу життя.