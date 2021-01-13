Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Россией займётся ЦРУ
Россией займётся ЦРУ
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
ГоловнаСпорт

Лісабон обрано європейською столицею спорту 2021 року

До столиці Португалії естафета перейшла від Малаги.

Лісабон обрано європейською столицею спорту 2021 року
Фото: justtravel.me

Лісабон обрано європейською столицею спорту 2021 року, повідомляє "ЄвроПульс".

Зазначимо, до липня столиця Португалії ділитиме титул з Малагою, обраною торік столицею всіх спортивних змагань. Така ситуація сталася через пандемію коронавірусу і дозволить провести іспанцям хоча б частину заходів, які довелося скасувати через COVID-19: вони мали б реалізувати щось із запланованого до середини літа.

Європейська федерація столиць присвоює звання спортивної столиці з 2001 року. Його отримує місто Євросоюзу з населенням більш ніж 500 тис. Воно передбачає підтримку організації спортивних заходів та розвиток здорового способу життя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також