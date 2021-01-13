Підручний зупинився за крок від квіткової церемонії в спринті Обергофа

Дмитро показав другий кращий для себе результат сезону Кубка світу.

В Обергофі стартував черговий, шостий етап Кубка світу з біатлону.

Спринтерську 10-кілометрову гонку з двома вогневими рубежами виграв володар "Великого кришталевого глобуса", лідер сезону Йоханнес Бьо.

Слідом за норвежцем фінішував його співвітчизник Стурла Легрейд.

"Бронза" - у представника Німеччини Арнда Пайффера.

Дмитро Підручний завершив гонку з другим кращим для себе результатом сезону, зайнявши 7 місце. Менш ніж п'ять секунд не вистачило українцю, щоб потрапити на квіткову церемонію.

На жаль, інші українські біатлоністи не підтримали свого капітана і виступили посередньо.

Результати гонки:

Йоханнес Тінгнес Бьо (0+0) 24:43,6 Стурла Легрейд (0+0) +12,4 Арнд Пайффер (0+0) +27,9 Ерік Лессер (0+0) +30,6 Йоханнес Дале (0+1) +38,3 Лукас Гофер (0+2) + 40,7 Дмитро Підручний (0+1) +45,5

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