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Підручний зупинився за крок від квіткової церемонії в спринті Обергофа

Дмитро показав другий кращий для себе результат сезону Кубка світу.

Підручний зупинився за крок від квіткової церемонії в спринті Обергофа
Дмитро Пидручний
Фото: biathlon.com.ua

В Обергофі стартував черговий, шостий етап Кубка світу з біатлону.

Спринтерську 10-кілометрову гонку з двома вогневими рубежами виграв володар "Великого кришталевого глобуса", лідер сезону Йоханнес Бьо.

Слідом за норвежцем фінішував його співвітчизник Стурла Легрейд.

"Бронза" - у представника Німеччини Арнда Пайффера.

Дмитро Підручний завершив гонку з другим кращим для себе результатом сезону, зайнявши 7 місце. Менш ніж п'ять секунд не вистачило українцю, щоб потрапити на квіткову церемонію.

На жаль, інші українські біатлоністи не підтримали свого капітана і виступили посередньо.

Результати гонки:

  1. Йоханнес Тінгнес Бьо (0+0) 24:43,6
  2. Стурла Легрейд (0+0) +12,4
  3. Арнд Пайффер (0+0) +27,9
  4. Ерік Лессер (0+0) +30,6
  5. Йоханнес Дале (0+1) +38,3
  6. Лукас Гофер (0+2) + 40,7
  7. Дмитро Підручний (0+1) +45,5

...

  • 48. Артем Прима (1+2) +2:18,3
  • 49. Антон Дудченко (0+1) +2:20,4
  • 78. Артем Тищенко (1+0) +3:17,8
  • 88. Руслан Ткаленко (1+2) +4:01,0
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