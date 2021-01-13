Підручний зупинився за крок від квіткової церемонії в спринті Обергофа

В Обергофі стартував черговий, шостий етап Кубка світу з біатлону.
Спринтерську 10-кілометрову гонку з двома вогневими рубежами виграв володар "Великого кришталевого глобуса", лідер сезону Йоханнес Бьо.
Слідом за норвежцем фінішував його співвітчизник Стурла Легрейд.
"Бронза" - у представника Німеччини Арнда Пайффера.
Дмитро Підручний завершив гонку з другим кращим для себе результатом сезону, зайнявши 7 місце. Менш ніж п'ять секунд не вистачило українцю, щоб потрапити на квіткову церемонію.
На жаль, інші українські біатлоністи не підтримали свого капітана і виступили посередньо.
Результати гонки:
- Йоханнес Тінгнес Бьо (0+0) 24:43,6
- Стурла Легрейд (0+0) +12,4
- Арнд Пайффер (0+0) +27,9
- Ерік Лессер (0+0) +30,6
- Йоханнес Дале (0+1) +38,3
- Лукас Гофер (0+2) + 40,7
- Дмитро Підручний (0+1) +45,5
...
- 48. Артем Прима (1+2) +2:18,3
- 49. Антон Дудченко (0+1) +2:20,4
- 78. Артем Тищенко (1+0) +3:17,8
- 88. Руслан Ткаленко (1+2) +4:01,0