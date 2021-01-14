Іспанська Ла Ліга визнала минулорічний експеримент, за яким за Суперкубок країни борються не дві, а чотири команди, цілком успішним і в новому сезоні запропонувала командам той самий формат.

У першому півфіналі на нейтральному полі стадіону "Нуево Аркангель" у Кордобі зустрілися "Реал Сосьєдад" і "Барселона".

Баски брали участь у Суперкубку як фіналісти Кубка Іспанії сезону-2019/20. Цей фінал, де суперником "Сосьєдаду" мав бути інший баскський клуб "Атлетік", до речі, не зіграно досі.

Ну а каталонці увійшли в четвірку претендентів за рахунок другого місця в Ла Лізі-2019/20.

Команди створили достатньо моментів для взяття воріт, хоча великою кількістю голів матч не вирізнявся.

Під завісу першого тайму відкрили рахунок каталонці - подачу Антуана Грізманна замкнув Френкі де Йонг.

Відігралися номінальні господарі в дебюті другої половини зустрічі, в моменті, де активну участь також брав де Йонг, точніше його лікоть, у який влучив м'яч у штрафному майданчику гостей.

Пенальті впевнено реалізував Мікель Оярсабаль - 1:1.

З таким рахунком команди і дограли спочатку до додаткового часу, а потім і до серії пенальті.

Примітно, що перші свої три удари з "точки" футболісти "Сосьєдаду" не реалізували. У свою чергу, каталонці двічі були точними і підійшли до двох завершальних ударів, ведучи в рахунку 2:0.

Але своїм забитим пенальті Мікель Меріно скоротив відставання в рахунку до мінімуму (2:1), а потім Грізманн своїм неточним ударом подарував баскам надію. І ексгравець "Манчестера Юнайтед" Аднан Янузай свій шанс реалізував, зрівнявши рахунок - 2:2.

Але останній удар залишався за "Барсою", і молодий Ріки Пуч не здригнувся - 3:2.

Тепер підопічні Рональда Кумана очікують суперника по фіналу: сьогодні фіналіст минулорічного розіграшу Кубка Іспанії "Атлетік" зустрінеться з чемпіоном країни "Реалом".

Матч відбудеться на "Ла-Росаледі" в Малазі.

Огляд матчу "Реал Сосьєдад" - "Барселона".