Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
ГоловнаСпорт

"Барселона" в серії пенальті завоювала вихід до фіналу Суперкубка Іспанії

Не пощастило футболістам "Реала Сосьєдад".

"Барселона" в серії пенальті завоювала вихід до фіналу Суперкубка Іспанії
"Барселона"
Фото: EPA/UPG

Іспанська Ла Ліга визнала минулорічний експеримент, за яким за Суперкубок країни борються не дві, а чотири команди, цілком успішним і в новому сезоні запропонувала командам той самий формат.

У першому півфіналі на нейтральному полі стадіону "Нуево Аркангель" у Кордобі зустрілися "Реал Сосьєдад" і "Барселона".

Баски брали участь у Суперкубку як фіналісти Кубка Іспанії сезону-2019/20. Цей фінал, де суперником "Сосьєдаду" мав бути інший баскський клуб "Атлетік", до речі, не зіграно досі.

Ну а каталонці увійшли в четвірку претендентів за рахунок другого місця в Ла Лізі-2019/20.

Команди створили достатньо моментів для взяття воріт, хоча великою кількістю голів матч не вирізнявся.

Під завісу першого тайму відкрили рахунок каталонці - подачу Антуана Грізманна замкнув Френкі де Йонг.

Відігралися номінальні господарі в дебюті другої половини зустрічі, в моменті, де активну участь також брав де Йонг, точніше його лікоть, у який влучив м'яч у штрафному майданчику гостей.

Пенальті впевнено реалізував Мікель Оярсабаль - 1:1.

З таким рахунком команди і дограли спочатку до додаткового часу, а потім і до серії пенальті.

Примітно, що перші свої три удари з "точки" футболісти "Сосьєдаду" не реалізували. У свою чергу, каталонці двічі були точними і підійшли до двох завершальних ударів, ведучи в рахунку 2:0.

Але своїм забитим пенальті Мікель Меріно скоротив відставання в рахунку до мінімуму (2:1), а потім Грізманн своїм неточним ударом подарував баскам надію. І ексгравець "Манчестера Юнайтед" Аднан Янузай свій шанс реалізував, зрівнявши рахунок - 2:2.

Але останній удар залишався за "Барсою", і молодий Ріки Пуч не здригнувся - 3:2. 

Тепер підопічні Рональда Кумана очікують суперника по фіналу: сьогодні фіналіст минулорічного розіграшу Кубка Іспанії "Атлетік" зустрінеться з чемпіоном країни "Реалом".

Матч відбудеться на "Ла-Росаледі" в Малазі.

Огляд матчу "Реал Сосьєдад" - "Барселона".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також