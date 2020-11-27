УЄФА визначила кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Фото: dailymail.co.uk Душан Тадіч

Незважаючи на те, що хавбек амстердамського "Аякса" Душан Тадіч не забив жодного гола в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів, саме серб був визнаний УЄФА найкращим гравцем тижня, повідомляє офіційний сайт турніру.

Тадіч віддав 2 ассисти в матчі з данським "Мідтьюлландом", який "Аякс" обіграв з рахунком 3:1.

Крім Тадіча на звання гравця тижня в ЛЧ претендували автор дубля у ворота "Істанбула" Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд) і Робін Госенс ("Аталанта").