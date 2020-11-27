Перед стартом біатлонного сезону в Контіолахті виявили 15 випадків зараження коронавірусом в командах

У збірної України немає інфікованих.

У фінському Контіолахті, де вже завтра індивідуальними гонками у чоловіків і жінок стартує новий сезон Кубка світу з біатлону, сумарно виявили 15 випадків зараження COVID-19, повідомляє норвезький ресурс Nrk.no.

Випадки позитивних тестів на коронавірус зафіксовані в збірних Франції, Молдови, Латвії, Росії, Словаччини та Румунії.

Всього було протестовано 700 осіб, з яких спортсмени, тренери та персонал біатлонних збірних.

Організатори спочатку планували допустити глядачів на перші два етапи, але в зв'язку з рекомендаціями місцевої влади регіону Північна Карелія гонки пройдуть без уболівальників.

Відзначимо, старт першої гонки сезону - завтра о 12:00 за київським часом.