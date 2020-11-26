Ноєр побив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів

Переможна серія голкіпера "Баварії" в ЛЧ стала найдовшою в історії.

Воротар "Баварії" Мануель Ноєр у матчі із "Зальцбургом" (3:1) встановив новий рекорд тривалості переможної серії в Лізі чемпіонів - 15 матчів, повідомляє xsport.ua.

Ноєр разом з "Баварією" здобув 11 перемог у сезоні-2019/20, а також 4 у сезоні-2020/21.

Попередній рекорд - 14 матчів у сезонах-2013/14 і 2014/15 - належав Кріштіану Роналду, який на той момент захищав кольори "Реала".

Також у матчі із "Зальцбургом" форвард "Баварії" Роберт Левандовський наздогнав за кількістю забитих м'ячів у ЛЧ Рауля і тепер поступається лише Ліонелю Мессі і Роналду.