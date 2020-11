Ноєр побив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів

Most goals scored in European Cup history:



🇵🇹 Cristiano Ronaldo (131)

🇦🇷 Lionel Messi (118)

🇪🇸 Raúl (71)

🇵🇱 Robert Lewandowski (71)



Lewy is now joint-third. 🙅‍♂️ pic.twitter.com/Llbe3HGbav