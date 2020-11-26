​Корвет vs 266 км нового автошляху
​Корвет vs 266 км нового автошляху
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Степанов підтвердив можливість локдауну
Степанов підтвердив можливість локдауну
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСпорт

Ноєр побив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів

Переможна серія голкіпера "Баварії" в ЛЧ стала найдовшою в історії.

Ноєр побив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів
Мануель Нойєр
Фото: Goal.com

Воротар "Баварії" Мануель Ноєр у матчі із "Зальцбургом" (3:1) встановив новий рекорд тривалості переможної серії в Лізі чемпіонів - 15 матчів, повідомляє xsport.ua.

Ноєр разом з "Баварією" здобув 11 перемог у сезоні-2019/20, а також 4 у сезоні-2020/21.

Попередній рекорд - 14 матчів у сезонах-2013/14 і 2014/15 - належав Кріштіану Роналду, який на той момент захищав кольори "Реала".

Також у матчі із "Зальцбургом" форвард "Баварії" Роберт Левандовський наздогнав за кількістю забитих м'ячів у ЛЧ Рауля і тепер поступається лише Ліонелю Мессі і Роналду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також