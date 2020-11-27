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У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна наблизилася до Шотландії, але не відірвалася від Туреччини

Закінчився черговий єврокубковий тиждень.

У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна наблизилася до Шотландії, але не відірвалася від Туреччини
Фото: УЄФА

По завершенню 4-го туру єврокубків оновився рейтинг асоціацій УЄФА.

Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи принесли Україні всього 0,4 бала, і всі вони були здобуті зусиллями однієї команди - луганської "Зорі", яка напередодні розгромила грецький АЕК - 3:0. "Динамо" і "Шахтар" свої матчі програли з однаковим рахунком - 0:4 "Барселоні" і "Боруссії" М. відповідно.

Незважаючи на фіаско наших грандів, наша асоціація зберегла свою 12-у сходинку в таблиці коефіцієнтів і зуміла не підпустити ближче турків (13 місце), і в той же час, за рахунок невдалого виступу шотландських клубів, навіть трохи наблизилася до британців (11 місце).

Розглянемо результати найближчих к Україні асоціацій.

Шотландія (здобуто в турі 0,25):

  • "Рейнджерс" (ЛЕ) зіграв внічию з "Бенфікою" - 2:2
  • "Селтік" (ЛЕ) програв празькій "Спарті" - 1:4

Туреччина (здобуто в турі 0,4):

  • "Істанбул" (ЛЧ) програв "Манчестеру Юнайтед" - 1:4
  • "Сівасспор" (ЛЕ) обіграв "Карабах" - 3:2

Таблиця коефіцієнтів УЄФА по станом на 27 листопада 2020 року:

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2022/2023.

11 місце вже не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб у груповий етап ЛЧ.

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