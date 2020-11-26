Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Степанов підтвердив можливість локдауну
Степанов підтвердив можливість локдауну
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
​Корвет vs 266 км нового автошляху
​Корвет vs 266 км нового автошляху
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСпорт

"Шахтар" побив свій же єврокубковий антирекорд для українських клубів

"Гірники" надовго запам'ятають протистояння з "Боруссією".

"Шахтар" побив свій же єврокубковий антирекорд для українських клубів
Фото: EPA/UPG

Поступившись у рамках 4-го туру Ліги чемпіонів "Боруссії" М. (0:4), "Шахтар" установив антирекорд для українських клубів за всі роки виступів в єврокубках. "Гірники" двічі поступилися "лошатам" з великим рахунком, пропустивши при цьому 10 голів і не забивши жодного.

Колишнє "досягнення" належало також "помаранчево-чорним". Два роки тому поєдинки з "Манчестером Сіті" вони завершили з пасивом "-9". Нагадаємо, 23 жовтня 1018 року "Шахтар" поступився "городянам" у Харкові - 0:3, а через два тижні в Манчестері пропустив удвічі більше - 0:6.

Як зазначає sport.ua, в основному турнірі ЛЧ за сумою двох матчів гіршу різницю м'ячів, ніж у "гірників", мали тільки три клуби, включаючи абсолютного "рекордсмена" - білоруський БАТЕ, який у груповому раунді ЛЧ 2014/15 пропустив 12 м'ячів в іграх з тим самим "Шахтарем".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також