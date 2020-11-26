"Шахтар" побив свій же єврокубковий антирекорд для українських клубів

Поступившись у рамках 4-го туру Ліги чемпіонів "Боруссії" М. (0:4), "Шахтар" установив антирекорд для українських клубів за всі роки виступів в єврокубках. "Гірники" двічі поступилися "лошатам" з великим рахунком, пропустивши при цьому 10 голів і не забивши жодного.

Колишнє "досягнення" належало також "помаранчево-чорним". Два роки тому поєдинки з "Манчестером Сіті" вони завершили з пасивом "-9". Нагадаємо, 23 жовтня 1018 року "Шахтар" поступився "городянам" у Харкові - 0:3, а через два тижні в Манчестері пропустив удвічі більше - 0:6.

Як зазначає sport.ua, в основному турнірі ЛЧ за сумою двох матчів гіршу різницю м'ячів, ніж у "гірників", мали тільки три клуби, включаючи абсолютного "рекордсмена" - білоруський БАТЕ, який у груповому раунді ЛЧ 2014/15 пропустив 12 м'ячів в іграх з тим самим "Шахтарем".