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"Зоря" підправила реноме України в єврокубках, здобувши велику перемогу в матчі Ліги Європи (оновлено)

Був знищений АЕК.

"Зоря" підправила реноме України в єврокубках, здобувши велику перемогу в матчі Ліги Європи (оновлено)
"Зоря"
Фото: EPA/UPG

У 4-му турі групового етапу Ліги Європи луганська "Зоря" зустрічалася в Афінах з АЕКом і несподівано здобула велику перемогу - 3:0.

На характері і результаті гри, безсумнівно, позначився епізод у дебюті другого тайму, в якому український легіонер АЕКа Євген Шахов на рівному місці заробив другу жовту картку і залишив свою команду в меншості.

На реалізацію чисельної більшості гостям знадобилося 13 хвилин. Крос від Андрейса Ціганікса в штрафному майданчику господарів прийняв головою Артем Громов. Перший його удар парирував голкіпер, але Артем першим був на добиванні і відкрив рахунок - 1:0.

Ще 14 хвилин знадобилося українській команді, щоб подвоїти свою перевагу в рахунку - відзначився Владислав Кабаєв - 2:0.

І поставив жирну крапку в матчі Владлен Юрченко, чітко реалізувавши пенальті - 3:0.

Матч у столиці Греції дав відповідь скептикам, які заздалегідь поховали луганчан у групі G. 

Перед двома підсумковими турами "Зоря", хоча й далі розташовується на останньому місці в турнірній таблиці, має непогані шанси на продовження боротьби.

Для цього підопічним Віктора Скрипника через тиждень необхідно брати 3 очки в домашньому матчі проти невмотивованого "Лестера", який виїзною нічиєю з "Брагою" (3:3) вже забезпечив собі вихід у плей-оф. А в останньому турі спробувати обіграти "Брагу", яка зараз випереджає "Зорю" на 4 очки. І сподіватися на незначну осічку АЕКа, що зараз має рівну кількість очок з українським клубом - три.

Оновлення. Огляд матчу АЕК - "Зоря".

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