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Незважаючи на пандемію сотні тисяч людей прийшли провести Марадону в останній шлях

Прощання проходить в Буейнос-Айресі.

Фото: EPA/UPG

Два дні тому на 61-му році житті не стало легендарного футболіста Дієго Марадони - причиною смерті стала зупинка серця.

Тіло Марадони доставили в президентський палац "Каса Росада" в Буенос-Айресі, де проходить церемонія прощання. Церемонія почалася вчора і триватиме до завтра.

Всупереч пандемії сотні тисяч людей вийшли на вулиці аргентинської столиці заради прощання з колишнім футболістом, який привів збірну Аргентини до звання чемпіона світу на Мундіалі-1986 Мексиці.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Вболівальники "Наполі" збираються біля стадіону "Сан-Паоло", щоб віддати данину поваги Марадоні
Фото: EPA/UPG
Вболівальники "Наполі" збираються біля стадіону "Сан-Паоло", щоб віддати данину поваги Марадоні
Фото: EPA/UPG

Під час церемонії прощання з Марадоною не обійшлося без сутичок фанів з місцевою поліцією.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Марселя" Андре Віллаш-Боаш запропонував оригінально увічнити пам'ять про легендарного аргентинця. На думку португальського фахівця, абсолютно в усіх командах світу слід вивести з обігу номер 10, під яким виступав Марадона.

Фото: EPA/UPG
 

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