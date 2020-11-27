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Встановлено офіційну причину смерті Марадони

"Гостра серцева недостатність з дилатаційною кардіоміопатією".

Фото: EPA/UPG

Сьогодні легендарного футболіста Дієго Марадону поховали на кладовищі на околиці Буенос-Айреса, де знаходяться могили його батьків, повідомляє Reuters.

Спочатку мало що було відомо про причини, які призвела до фатального результату для зірки футболу. Марадона занедужав 30 жовтня, в день свого 60-річчя. Через кілька днів ексфутболіста помістили в лікарню, де провели дослідження. Під час комп'ютерної томографії Марадоні діагностували крововилив у мозок і терміново скерували на операцію, яка пройшла, як говорили, успішно. 

Після операції Марадона видужував в своєму будинку в Тигре.

Стали відомі перші результати розтину, проведеного для визначення причини смерті колишнього капітана і головного тренера збірної Аргентини.

"Дієго Армандо Марадона помер від серцевої недостатності, яка привела до гострого набряку легенів і раптової смерті", - цитує попередній звіт про розтин тіла Infobae.

Експерти виявили в серці сліди, сумісні з хронічною серцевою недостатністю, причина якої не ясна, йдеться в звіті. Не встановлено, чи відбулося це через серцевий напад, або ж пов'язано з вживанням шкідливих речовин, таких як кокаїн або алкоголь.

"Вони, ймовірно, побачили серце, яке було більше, ніж повинно бути, з більш тонкими стінками, ніж зазвичай", - пояснив виданню кардіолог Хуан Пабло Костабель.

Дієго Марадона
Фото: infobae.com
Дієго Марадона

"Серце працює, забираючи кров, яка надходить з вен. І після того, як кров проходить через легені і насичується киснем, серце відправляє кров іншим частинам тіла. Гострий набряк легенів - це те, що відбувається, коли серце не може належним чином обробляти обсяг крові в організмі", - зауважив лікар.

"Серце - це насос, який виштовхує кров умовно ззаду вперед", - доповнив колега Костабеля Франсіско Тоскано Кілон. "Вперед - це всі органи тіла, мозок, а ззаду - це легені. Коли неможливо штовхати вперед, кров починає накопичуватися в легенях, і простір, яке повинно бути зайнято повітрям, починає заповнюватися рідиною", - пояснив Кілон.

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