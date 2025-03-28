В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України

Радник Президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин на своїй сторінці у мережі X прокоментував заяву кремлівського диктатора Путіна, що в нашій країні нібито треба запровадити "тимчасову адміністрацію від ООН для проведення виборів".

За словами посадовця, "якщо Путін знову не може зрозуміти, з ким йому треба взаємодіяти, щоб завершити цю війну, то варто просто ковтнути пігулки для запуску мозкової активності - якщо вони досі можуть йому якось допомогти".

Литвин наголосив, що вже двічі за останні 24 години росіяни атакували енергетичні об'єкти в Україні, що є порушенням обіцяного ними Сполученим Штатам "часткового перемир'я". "Запобігання подальшим подібним атакам - це те, за що відповідальні наші партнери", - додав радник Президента.