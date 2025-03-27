Росіяни за день атакували 11 громад Сумщини

Станом на 21:00 27 березня російських обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 82 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 276 вибухів.
Зокрема, у Сумській громаді внаслідок удару дроном пошкоджено 4 приватних домоволодіння та 2 автомобіля.
Також дронами росіяни атакували Середино-Будську, Есманьську, Шалигинську та Білопільську громади.
Юнаківську громаду армія РФ атакувала з мінометів, артилерії та РСЗВ.
По Краснопільській громаді окупанти били КАБами, мінометами, артилерією та дронами.
Миропільську громаду російські військові атакували з РСЗВ та дронами.
Новослобідську громаду ворог обстріляв з артилерії та дронами.
По Великописарівській громаді загарбники вдарили КАБами, мінометами та дронами, а по Путивльській - мінометами.