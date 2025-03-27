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У ​Міноборони розповіли, які пільги та соцгарантії мають військові, які повернулися з полону

За військовослужбовцями, захопленими в полон, зберігається виплата грошового забезпечення.

У ​Міноборони розповіли, які пільги та соцгарантії мають військові, які повернулися з полону
Архівне фото
Фото: ОПУ

Військовослужбовці, які повернулися з російського полону або досі там перебувають, мають право на комплексну державну підтримку. Законодавство забезпечує їм широкий спектр соціальних гарантій та пільг.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Правовий статус та соціальний захист військовополонених та членів їхніх сімей регулюється Законом "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

Військові, які повернулися з полону, мають право на такі пільги та соціальні гарантії

  • одноразова державна грошова допомога
  • щорічна державна грошова допомога – також може надаватися членам його сім’ї під час перебування в полоні
  • медична, реабілітаційна, психологічна допомога, соціальна та професійна адаптація
  • соціальні послуги
  • пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсація його вартості
  • першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів тимчасового проживання
  • збереження місця роботи протягом усього періоду перебування в полоні, а також протягом шести місяців після звільнення
  • право на одноразове отримання ваучера для перекваліфікації або підвищення кваліфікації
  • звільнення від фінансових зобов’язань та штрафів на період полону і протягом шести місяців після звільнення з можливістю реструктуризації боргів
  • цільова підтримка для здобуття освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Крім цього, за військовослужбовцями, захопленими в полон, зберігається виплата грошового забезпечення. Військовий також може заздалегідь скласти у письмовій довільній формі особисте розпорядження про його виплату конкретним особам. Якщо такого розпорядження немає, гроші виплачуються подружжю, законним представникам дітей або батькам.

Соцгарантії та пільги також поширюються на ветеранів. Це передбачено законами "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

Як повідомлялося, за три роки під час обмінів повернуто з неволі 4306 людей, 469 – поза обмінами, також повернуто 7000 тіл оборонців.

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