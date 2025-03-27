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​В "Армія+" запустили курс про національну ідентичність та історію українського війська

Протягом навчання користувачі дізнаються про важливість національно-патріотичної підготовки, а також, як формувалася бойова традиція. 

​В "Армія+" запустили курс про національну ідентичність та історію українського війська
Фото: Армія Inform

У застосунку "Армія+" з’явився новий навчальний курс, присвячений історії України та бойовим традиціям. Курс підготовлено Головним управлінням психологічної підтримки персоналу ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони. 

"Це важливий складник військового навчання. Він формує у військовослужбовців світоглядні установки, ідейні переконання та морально-бойові якості, необхідні для виконання завдань у будь-яких умовах. Протягом навчання користувачі дізнаються про важливість національно-патріотичної підготовки, як формувалася бойова традиція в нашій країні та який історичний шлях подолало українське військо", - зазначається в повідомленні.

Курс містить 8 модулів. У кінці кожного модуля є тест на засвоєння знань, а після всіх модулів – фінальний іспит із сертифікатом.

В Міноборони зазначили, що продовжують працювати над розширенням навчальних матеріалів для платформи, яка даватиме можливості знати та вміти більше.

Наразі в застосунку "Армія+" вісім різних курсів. 62 000 військових вже проходять курси, а 24 000 з них завершили хоча б один повністю. Найпопулярніші курси - це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

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