Головне за ніч та ранок четверга, 27 березня: атака на Дніпро, майже 225 боєзіткнень, "коаліція охочих" у Парижі

Нічна повітряна атака, 224 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки ударів по Харкову та Дніпру.

У Парижі стартувала "коаліція охочих" на підтримку України: участь візьмуть лідери близько 30 країн. США участі не братиме.

Учасники обговорять реальні гарантії безпеки, які вони можуть надати українцям для убезпечення від повторних нападів Росії після встановлення миру.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 224 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 88 ворожих атак.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак в напрямку населених пунктів Розлив, Веселе, а також поблизу Костянтинополя і Скудного.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1670 окупантів. Росія вже втратила в Україні 908 890 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Станом на ранок відомо про 11 потерпілих унаслідок ворожих ударів шахедами по Харкову. Пошкоджено цивільні машини та господарські споруди.

"Серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина. Їм надана вся необхідна медична допомога. Гостру реакцією на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки та 60-річна жінка", – розповів голова Харківської РВА Синєгубов.

Увечері 26 березня росіяни обстріляли ударними безпілотниками місто Золочів на Харківщині. Постраждали щонайменше восьмеро людей.

Як зазначила у Telegram Харківська обласна прокуратура, 18-річна дівчина, її 26-річний брат та 68-річна жінка зазнали множинних травм та були ушпиталені. Ще п'ятеро людей, серед яких 4-річна дівчинка, мали гостру реакцію на стрес.

Один житловий будинок було повністю зруйновано, ще 12 пошкоджено. Руйнувань зазнали також адміністративна будівля, стадіон та електромережі.

Увечері 26 березня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Дніпро.

Уранці в ДСНС повідомили про трьох потерпілих: двох жінок і чоловіка. Їм надали допомогу на місці.

"Уночі росіяни масовано атакували безпілотниками місто Дніпро. Пошкоджень зазнали підприємства, освітні і культурні заклади, багатоповерхівки та автомобілі. Через атаку виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані", – розповіли рятувальники.

Уночі Росія атакувала Україну "Іскандером" і 86 безпілотниками, ППО збила 42 "шахеди".

Постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

Докладніше – в новині.

За уточненими даними від Генштабу, в результаті удару Сил оборони по ворожому аеродрому "Енгельс-2" 20 березня росіяни втратили 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема і внаслідок вторинної детонації.

Ці ракети були розраховані на три ракетні удари, які Росія хотіла здійснити в березні-квітні. "Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії", – йдеться у повідомленні.

Докладно про блискучу атаку – в матеріалі на LB.

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