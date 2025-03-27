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​Уночі Росія атакувала Україну "Іскандером" і 86 безпілотниками, ППО збила 42 "шахеди"

Постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

​Уночі Росія атакувала Україну "Іскандером" і 86 безпілотниками, ППО збила 42 "шахеди"
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 27 березня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області та 86-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

26 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені  (без негативних наслідків). Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

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