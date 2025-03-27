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Пошкоджено підприємства, будинки, освітні заклади і авто: Росія атакувала Дніпро дронами (оновлено)

Внаслідок атаки сталася пожежа. 

Пошкоджено підприємства, будинки, освітні заклади і авто: Росія атакувала Дніпро дронами (оновлено)
Ворог атакував Дніпро
Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області в Facebook

Ввечері 26 березня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Внаслідок атаки сталася пожежа. Більш детальну інформацію уточнюємо”, – написав Лисак. 

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Станом на ранок відомо про трьох потерпілих: двох жінок і чоловіка. Їм надали допомогу на місці, повідомили в ДСНС у Facebook.

Наслідки удару Росії по Дніпру
Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області в Facebook
Наслідки удару Росії по Дніпру

"Уночі росіяни масовано атакували безпілотниками місто Дніпро. Пошкоджень зазнали підприємства, освітні і культурні заклади, багатоповерхівки та автомобілі. Через атаку виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані", – розповіли рятувальники.

  • Ввечері 26 березня росіяни завдали ударів “шахедами” по Харкову. Ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову БпЛА. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Відомо вже про 8 постраждалих.
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