Пошкоджено підприємства, будинки, освітні заклади і авто: Росія атакувала Дніпро дронами (оновлено)

Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області в Facebook

Ввечері 26 березня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Внаслідок атаки сталася пожежа. Більш детальну інформацію уточнюємо”, – написав Лисак.

Станом на ранок відомо про трьох потерпілих: двох жінок і чоловіка. Їм надали допомогу на місці, повідомили в ДСНС у Facebook.

Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області в Facebook Наслідки удару Росії по Дніпру

"Уночі росіяни масовано атакували безпілотниками місто Дніпро. Пошкоджень зазнали підприємства, освітні і культурні заклади, багатоповерхівки та автомобілі. Через атаку виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані", – розповіли рятувальники.