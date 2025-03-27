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Генштаб: унаслідок атаки по "Енгельсу" ворог втратив 96 крилатих ракет. Росія хотіла використати їх у трьох ударах

Також знищені запаси авіапалива окупантів. 

Генштаб: унаслідок атаки по "Енгельсу" ворог втратив 96 крилатих ракет. Росія хотіла використати їх у трьох ударах
Удар по Енгельсу
Фото: Генштаб

За уточненими даними від Генштабу, в результаті удару Сил оборони по ворожому аеродрому "Енгельс-2" 20 березня росіяни втратили 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації.

Ці ракети були розраховані на три ракетні удари, які Росія хотіла провести в березні-квітні. Про це повідомили в Facebook Генштабу.

"Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії", – йдеться у повідомленні. 

  • Сили оборони атакували цей аеродром дронами. За оцінкою британської розвідки, цей удар – найуспішний для України від початку року. 
  • Докладно про блискучу атаку – в матеріалі на LB.
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