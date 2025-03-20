​У Росії повідомили про вибухи в районі військового аеродрому "Енгельс-2"

Дим, який видно над Енгельсом

У Росії повідомили про імовірну атаку дронів у Саратовській області, зокрема, вибухи лунали поблизу військового аеродрому "Енгельс-2". На цьому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники, які атакують Україну.

Про це пишуть Оперативний ЗСУ та Astra.

Як кажуть місцеві, уранці було видно дим у мікрорайоні "3-е льотне містечко" в Енгельсі після атаки БпЛА. Цей мікрорайон знаходиться приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому "Енгельс-2". Повідомляють, що там нібито евакуювали жителів прилеглих будинків біля аеродрому, а навчання у школах сьогодні буде дистанційним.

Імовірно, триває пожежа на складі боєприпасів військового аеродрому, і вони детонують.

У російському міністерстві оборони заявляють, що над Саратовською областю нібито було збито 54 українські безпілотники, а загалом Росію і окупований Крим атакували 132 БпЛА.