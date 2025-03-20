Папа Римський більше не потребує допомоги для дихання уві сні

Папа Римський Франциск подолав ще одну важливу позначку на шляху до одужання від двосторонньої пневмонії: лікарі повідомили, що понтифік більше не вдягає на ніч маску для полегшення дихання.

Як пише Reuters, під час гострої стадії своєї хвороби очільник Римо-католицької церкви використовував уночі неінвазивний механічний прилад для вентиляції легенів, щоб уникнути проблем під час сну. Зараз такої потреби вже немає, хоча Франциск все одно отримує додатковий кисень через підносову трубку.

Загалом клінічний стан понтифіка стабільно поліпшується. Медики говорять про контрольованість інфекції: аналізи крові нормальні, жару не спостерігається.

Франциск отримує чимало пошти зі словами підтримки, зокрема від дітей. Його виписка з госпіталю у Римі очікується не раніше початку квітня, коли до Папи з візитом має приїхати король Великої Британії Чарльз ІІІ.