Уряд Сербії офіційно пішов у відставку, запустивши відлік до можливих виборів

Парламент Сербії у середу офіційно прийняв відставку уряду на чолі з Мілошем Вучевічем на тлі багатотисячних антивладних протестів у Белграді та інших містах.

Як пише Reuters, у відповідності до сербської конституції, президент Александр Вучич має 30 днів на призначення нового прем'єра та інших міністрів. У разі невдачі повинні відбутися дострокові парламентські вибори. Опозиція вимагає сформувати тимчасовий уряд без участі владної Сербської прогресивної партії.

Мітингарі закликають президента Вучича також піти у відставку. Проте сам глава держави висунув вимогу: як пише "Європейська правда", він готовий добровільно залишити посаду, якщо буде доведено, що під час розгону протестів 15 березня було використано незаконну акустичну гармату. Раніше у ЗМІ з'являлися відеозаписи, на яких активісти потерпають від різких гучних звуків.