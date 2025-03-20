Володимир Єрмоленко, філософ: «Немає ніякої абсолютної свободи. В цьому брехня радикального лібералізму і лібертаріанства»
Володимир Єрмоленко, філософ: «Немає ніякої абсолютної свободи. В цьому брехня радикального лібералізму і лібертаріанства»
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Трамп заперечив обговорення з Путіним допомоги Україні
Трамп заперечив обговорення з Путіним допомоги Україні
Один із найбільших обмінів: 175 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі
Один із найбільших обмінів: 175 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
ГоловнаСвіт

Уряд Сербії офіційно пішов у відставку, запустивши відлік до можливих виборів

Президент Александр Вучич озвучив умову для того, щоб залишити посаду.

Уряд Сербії офіційно пішов у відставку, запустивши відлік до можливих виборів
Колишній прем'єр Сербії Мілош Вучевіч
Фото: EPA/UPG

Парламент Сербії у середу офіційно прийняв відставку уряду на чолі з Мілошем Вучевічем на тлі багатотисячних антивладних протестів у Белграді та інших містах.

Як пише Reuters, у відповідності до сербської конституції, президент Александр Вучич має 30 днів на призначення нового прем'єра та інших міністрів. У разі невдачі повинні відбутися дострокові парламентські вибори. Опозиція вимагає сформувати тимчасовий уряд без участі владної Сербської прогресивної партії.

Мітингарі закликають президента Вучича також піти у відставку. Проте сам глава держави висунув вимогу: як пише "Європейська правда", він готовий добровільно залишити посаду, якщо буде доведено, що під час розгону протестів 15 березня було використано незаконну акустичну гармату. Раніше у ЗМІ з'являлися відеозаписи, на яких активісти потерпають від різких гучних звуків. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies